Астрахань, 13 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Депутаты Думы Астраханской области поддержали инициативу генератора региона Игоря Бабушкина о единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей. Об этом глава региона сообщил 12 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Депутаты Думы Астраханской области единогласно поддержали мою инициативу о единовременной выплате мобилизованным астраханцам. Денежные средства в размере 75 тысяч рублей разово получат все астраханцы, мобилизованные с 21 сентября 2022 года», — написал он в своём сообщении.

При этом Бабушкин уточнил, что для получения такой выплаты мобилизованным и добровольцам не нужно будет никуда подавать заявлений, так как военкоматы передадут их данные в министерство социального развития и труда, откуда и будут начисляться эти выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что региональную меру поддержки в размере 50 тысяч рублей получат призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцы из Удмуртской Республики.