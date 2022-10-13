Пхеньян, 13 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Северная Корея провела испытания двух стратегических крылатых ракет большой дальности, сообщает ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Испытаниями на месте руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ракеты были запущены над Жёлтым морем, они провели в полёте 10 тыс. 234 секунды. Отмечается, что боеголовки попали в цель на расстоянии около 2 тыс. километров.

Лидер страны назвал запуск «чётким предупреждением противникам», передаёт агентство.