Донецк, 13 октября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киев (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:00 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 05:55 боевики ВСУ обстреляли из Дзержинска населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибра 152 мм. В 06:30 киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибра 152 мм.