Токио, 13 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Японский корпоративный сектор в подавляющем большинстве поддерживает увеличение расходов на оборону на фоне усиления агрессивной риторики в Азии, как следует из опубликованного 13 октября ежемесячного опроса Reuters, который также показал, что половина компаний ждет, что снижение курса иены негативно скажется на их прибылях.

getarchive.net Японские ВМС

С 25 сентября Северная Корея провела семь испытаний баллистических ракет. Между тем сохраняется напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем.

На фоне этих и других угроз премьер-министр Фумио Кисида пообещал «существенно» увеличить расходы на оборону, которые пока еще не достигают целевого уровня в 2% от ВВП.

Последний опрос Reuters показал, что 81% японских компаний выступают за увеличение расходов на оборону до этого уровня. Однако это должно финансироваться за счет перераспределения средств из уже имеющихся фондов, заявили 67% компаний, и это самый популярный ответ среди вариантов, включающих те или иные повышения разных налогов.

«В эти неспокойные времена, когда некоторые авторитарные государства продолжают совершать возмутительные действия, нет никаких сомнений в том, что мы должны принять меры для своей защиты», — написал Reuters руководитель компании по производству промышленной керамики на условиях анонимности.