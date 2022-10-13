Челябинск, 13 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Челябинской области за сентябрь зафиксировано снижение цен на 120 позиций непродовольственных товаров. Об этом сообщает 13 октября региональная Контрольно-счётная палата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотоаппарат

Так, фотоаппараты стали дешевле на 16,6%. Их средняя цена составляет 9336,30 рублей за единицу. Сковороды с антипригарным покрытием подешевели на 11,5%, а дрели электрические — на 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области продолжили дешеветь продукты питания, в основном — овощи и фрукты.