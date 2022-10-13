Томск, , 08:32 — REGNUM В Томскую область поступили федеральные средства на возмещение части расходов сельхозпроизводителей на производство зерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на эти цели 64 регионам из резервного фонда правительства России было выделено дополнительно 10 млрд рублей. Из них томские хлеборобы получат 31,5 млн рублей.

«Аграрии могут получить до 2 тысяч рублей за тонну продаваемого зерна. Возместить можно затраты по четырем культурам: пшенице, ржи, ячменю и кукурузе. Господдержка распространяется на зерно, реализованное с 1 августа 2022 года», — отметили в администрации.

Для получения субсидии аграрным предприятиям необходимо подать документы в областной департамент по социально-экономическому развитию села.