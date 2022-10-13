Томск, 13 октября 2022, 08:32 — REGNUM В Томскую область поступили федеральные средства на возмещение части расходов сельхозпроизводителей на производство зерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Всего на эти цели 64 регионам из резервного фонда правительства России было выделено дополнительно 10 млрд рублей. Из них томские хлеборобы получат 31,5 млн рублей.
«Аграрии могут получить до 2 тысяч рублей за тонну продаваемого зерна. Возместить можно затраты по четырем культурам: пшенице, ржи, ячменю и кукурузе. Господдержка распространяется на зерно, реализованное с 1 августа 2022 года», — отметили в администрации.
Для получения субсидии аграрным предприятиям необходимо подать документы в областной департамент по социально-экономическому развитию села.