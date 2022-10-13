Томск, 13 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Томскую область поступили федеральные средства на возмещение части расходов сельхозпроизводителей на производство зерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Всего на эти цели 64 регионам из резервного фонда правительства России было выделено дополнительно 10 млрд рублей. Из них томские хлеборобы получат 31,5 млн рублей.

«Аграрии могут получить до 2 тысяч рублей за тонну продаваемого зерна. Возместить можно затраты по четырем культурам: пшенице, ржи, ячменю и кукурузе. Господдержка распространяется на зерно, реализованное с 1 августа 2022 года», — отметили в администрации.

Для получения субсидии аграрным предприятиям необходимо подать документы в областной департамент по социально-экономическому развитию села.