Байконур, Казахстан, , 08:38 — REGNUM Наземная станция слежения за космическим мусором будет открыта на территории ЮАР в ближайшее время. Об этом сообщил 13 октября журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Юрий Борисов Government.ru

Российская станция слежения, пояснил он, размещена на территории центра спутниковых применений Южноафриканского Национального космического агентства (САНСА). Пусконаладочные работы близки к завершению, состоялись пробные сеансы наблюдения.

«Ленточку будем перерезать в ближайшее время», — сказал Борисов.

Ранее в Роскосмосе сообщили о заключении с САНСА договора на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора. Станция будет определять угловые координаты объектов на высоте от 120 до 40 тыс. км и соотносить их с базой данных. Ранее такой комплекс уже установили в Бразилии.

Читайте также: Космический мусор создаёт серьёзную проблему для человечества — эксперт