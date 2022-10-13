Москва, , 08:31 — REGNUM «Кинопоиск» представил первый тизер-трейлер будущего сериала про историю панк-группы «Король и шут». Ролик был показан 12 октября в рамках презентации новых проектов онлайн-кинотеатра.

Флаг «Король и Шут» Марина Каширская © ИА REGNUM

Пока компания не назвала дату премьеры шоу, в котором роль покойного Михаила Горшенёва исполнит Константин Плотников («Общага»), а Андрея Князева — Владислав Коноплёв («Мамы чемпионов»). Проект, одним из продюсеров которого выступает Князев, был анонсирован в октябре 2021 года. Сценарий к нему написал Дмитрий Лемешев («Большая ржака», «Околофутбола»), снимает сериал режиссёр Рустам Мосафир («Беглецы», «Скиф»).

Напомним, солист группы «Король и шут» Михаил Горшенёв (Горшок) скончался в 2013 году в возрасте 39 лет, причиной смерти стали проблемы с сердцем, проявившиеся на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Съёмки сериала про историю группы начались в июле 2022 года, ожидается, что премьера состоится в 2023-м.

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