Якутск, 13 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Госпитализированы после крупной аварии на трассе в Мегино-Кангаласском районе Якутии четыре человека. ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения, сообщило 13 октября ЯСИА.

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Все пассажиры и водители были пристёгнуты, но тем не менее получили серьёзные ранения. Столкнулись на дороге автомобили УАЗ «Буханка» и Toyota. Водитель легковой машины пошёл на обгон под запрещающий знак на опасном повороте. Столкновение произошло на встречной полосе.

Сотрудники госавтоинспекции республики призывают быть осторожными на дороге в условиях гололёда и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Якутске после снегопада произошло 25 ДТП. Причиной аварий называлось несоблюдение дистанции.