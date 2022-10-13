Ижевск, 13 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Региональную меру поддержки в размере 50 тысяч рублей получат призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцы из Удмуртской Республики. Об этом 12 октября сообщил глава региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Пятьдесят тысяч рублей поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего. Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и получили статус военнослужащего, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации от Удмуртской Республики», — написал он в своём сообщении.

Также глава республики уточнил, что для получения такой выплаты мобилизованным и добровольцам не нужно будет ничего писать, и денежные средства поступят прямо на их банковскую карту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сбор помощи призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Магаданской области обсудил с волонтёрами и представителями общественных организаций глава региона Сергей Носов.