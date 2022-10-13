Южно-Сахалинск, 13 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. С Сахалина 13 октября проводили добровольцев, которые заменят демобилизованных по состоянию здоровья и военнослужащих по контракту, убывающих в плановые отпуска. Так с Углегорска для участия в специальной операции отправили 22 человека, сообщили в мэрии города.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

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В их числе командир общественной организации углегорского отделения «Сахалинский поисковый отряд «АвиаПоиск» Валентин Головин.

«Мужики! Сегодня пришло время и мне уходить на фронт. Не хочу сказать, что это решение далось мне легко. Я верю — все будет хорошо, и я вернусь домой живой и здоровый! Берегите себя мужики, дорожите своими семьями, помните — вся наша деятельность это не только барабаны и флаги, но и серьёзные мужские поступки, когда этого требует Родина. Всех обнимаю», — сказал он.

Также мужчин, которые добровольно решили встать в ряды Вооруженных сил России для участия в спецоперации, проводили из Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровчане искренне поддерживают и переживают за участников спецоперации. От имени жителей края, коллег и студентов председатель Общественной палаты Хабаровска, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын передал слова благодарности.