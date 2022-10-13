Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Грузии не могли пропустить груз со взрывчаткой, которую перевозили для совершения теракта на Крымском мосту, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе 12 октября журналистам.

Последствия теракта на Крымском мосту Цитата из видеo: «Последствия теракта на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Он прокомментировал заявление ФСБ России, что груз с полиэтиленом, в котором спрятали взрывчатку, в том числе провозили через пропускной пункт «Верхний Ларс» на грузино-российской границе.

«Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было», — заявил заместитель министра.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе также не согласился с заявлением ФСБ.

«Это полная чушь и никак не связано с Грузией. Не знаю, зачем им это нужно, наверное, для внутреннего пиара. Не могу сказать», — отметил Каладзе.

Заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе заявил, что на таможне, которая подчиняется минфину, добросовестно выполняют обязанности. Он не будет оправдывается, пока не будут представлены доказательства.

«Если кто-то представит доказательства, что он (груз, при. — ИА REGNUM) пересёк границу Грузии, в таком случае будет начато расследование, и ответственные лица будут привлечены к ответственности», — сказал Какауридзе.

Стоит отметить, что в ФСБ также сообщили о причастности к теракту на Крымском мосту двух граждан Грузии.

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