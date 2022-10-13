Тбилиси, 13 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Грузии не могли пропустить груз со взрывчаткой, которую перевозили для совершения теракта на Крымском мосту, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе 12 октября журналистам.

Цитата из видеo: «Последствия теракта на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Последствия теракта на Крымском мосту

Он прокомментировал заявление ФСБ России, что груз с полиэтиленом, в котором спрятали взрывчатку, в том числе провозили через пропускной пункт «Верхний Ларс» на грузино-российской границе.

«Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было», — заявил заместитель министра.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе также не согласился с заявлением ФСБ.

«Это полная чушь и никак не связано с Грузией. Не знаю, зачем им это нужно, наверное, для внутреннего пиара. Не могу сказать», — отметил Каладзе.

Заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе заявил, что на таможне, которая подчиняется минфину, добросовестно выполняют обязанности. Он не будет оправдывается, пока не будут представлены доказательства.

«Если кто-то представит доказательства, что он (груз, при. — ИА REGNUM) пересёк границу Грузии, в таком случае будет начато расследование, и ответственные лица будут привлечены к ответственности», — сказал Какауридзе.

Стоит отметить, что в ФСБ также сообщили о причастности к теракту на Крымском мосту двух граждан Грузии.