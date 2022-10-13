Пекин, 13 октября 2022, 08:27 — REGNUM Первые делегаты XX Съезда Компартии Китая начали прибывать китайскую столицу, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017
XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Делегаты от автономного района Внутренняя Монголия прибыли в Пекин для участия в XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК). Это первая делегация, прибывшая из-за пределов Пекина в китайскую столицу 13 октября.

Более 2200 делегатов, представляющих более 96 млн членов КПК по всей стране, прибывают в столицу для участия в Съезде открытие которого запланировано на 16 октября.