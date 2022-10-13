Пекин, 13 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Первые делегаты XX Съезда Компартии Китая начали прибывать китайскую столицу, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Делегаты от автономного района Внутренняя Монголия прибыли в Пекин для участия в XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК). Это первая делегация, прибывшая из-за пределов Пекина в китайскую столицу 13 октября.

Более 2200 делегатов, представляющих более 96 млн членов КПК по всей стране, прибывают в столицу для участия в Съезде открытие которого запланировано на 16 октября.