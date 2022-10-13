Астана, 13 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Кувейту предоставлен статус участника совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Шестой саммит СВМДА проходит в Астане. Токаев предложил принять проект решения о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена.

«Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена», — объявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астану прибыл президент России Владимир Путин.