Монтевидео, , 08:27 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су прибыл 12 октября с официальным визитом в Уругвай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей офиса главы южнокорейского правительства.

Флаг Уругвая Alex Proimos

В ходе своего двухдневного визита представитель Южной Кореи встретится с президентом Уругвая Луисом Альберто Локалле, с которым обсудит меры по укреплению экономических и торговых связей.

Известно, что премьер-министр Южной Кореи посещает Уругвай впервые за последние 11 лет.

Южнокорейский политик также планирует попросить уругвайских властей поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

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