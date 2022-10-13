Красноярск, 13 октября 2022, 08:25 — REGNUM Российские специалисты разработали новые наземные станции для повышения точности глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом сообщал генеральный директор НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Ринат Галеев.
Он пояснил, что речь идёт о беззапросных измерительных станциях, которые стоят на земле и помогают корректировать положение спутников на орбите.
«Чем точнее спутники стоят на своих местах, тем точнее навигация на земле, — уточнили в беседе с ТАСС Галеев. — Сейчас мы делаем новые навигационные системы для подобных измерений. Скоро будем передавать эту систему заказчику».
Гендиректор предприятия добавил, что беззапросные измерительные станции для ГЛОНАСС производства НПП «Радиосвязь» предыдущего поколения установлены в Антарктиде.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты головного научного института Роскосмоса — ЦНИИмаш — разработали программное обеспечение, которое позволяет вдвое повысить точность отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Этого удалось добиться с помощью обработки данных сети беззапросных измерительных станций Роскосмоса.
Напомним, спутниковая навигационная система ГЛОНАСС была развёрнута для полного покрытия Земли в сентябре 2010 года. Для этого потребовалось развернуть на околоземной орбите 24 действующих спутника.
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