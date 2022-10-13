Джакарта, , 08:24 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева высказалась по поводу взрыва на Крымском мосту, сообщает Detik.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем заявлении посол назвала взрыв на Крымском мосту «терактом».

«Причиной теракта на Крымском мосту стал взрыв, исходивший от одного из грузовиков, взрыв также вызвал пожар в поезде, который в то же время проезжал по мосту», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции в Джакарте.

По словам российского посла, железнодорожному переезду был причинен незначительный ущерб, в то время как одна сторона дороги для транспортных средств была разрушена.

Людмила Воробьева осудила нападение на Крымский мост, который является единственным мостом, соединяющим Крым с материковой частью России. Однако посол подтвердила, что на мосту ведется ремонт.

«Вы знаете, это нападение для нас абсолютно неприемлемо. Но наши официальные лица говорят, что он скоро будет восстановлен», — заявила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что не может подтвердить, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20.

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