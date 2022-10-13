Магадан, 13 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Сбор помощи призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Магаданской области обсудил с волонтёрами и представителями общественных организаций глава региона Сергей Носов. Он написал об этом 12 октября в своём телеграм-канале.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

«Обсудили с представителями общественных организаций и волонтерами сбор помощи для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО (специальной военной операции — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, Носов отметил, что в оперативном порядке будет составлен список необходимых для мобилизованных вещей, на который смогут ориентироваться желающие помочь российским военным жители области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что льготные ставки по сельской ипотеке получат в Республике Чувашия призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, контрактники и добровольцы, а также члены их семей.