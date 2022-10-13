Омск, 13 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Рекордно низкий уровень безработицы за последние десять лет зарегистрирован в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 13 октября в областном правительстве, на сегодняшний день показатель составляет менее 1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Пик зарегистрированной безработицы, который пришёлся на период коронавируса, достигал 5,6%. К концу 2021 года показатель снизился до 1,4%; к началу 2022 года — до 0,9%.

Облправительство приводит данные о том, что в 2012 и 2014 годах уровень безработицы составлял 1%, в остальные годы — более 1%.

Ситуация стабилизировалась благодаря реализации программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области». Кроме того, положительный эффект дал комплекс мер по восстановлению численности занятого населения.

Также Омская область участвует в федеральных мероприятиях по сохранению стабильной ситуации на рынке труда.

Добавим, на Единой цифровой платформе «Работа в России» на сегодняшний день заявлено около 40 тысяч вакансий. Около 67% — по рабочим профессиям. Средний уровень оплаты труда составляет 31,6 тысячи рублей, по рабочим профессиям — 33,9 тысячи рублей, по специальностям служащих – 27,2 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области, по данным властей региона, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.

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