Токио, , 08:21 — REGNUM Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что правительство готово принять «решительные» меры против быстрого падения курса иены, и подчеркнул, что при принятии решения о проведении очередной интервенции он ориентируется не на уровень валюты, а на ее волатильность, как передает агентство Reuters.

Японская иена Businesstimes.com.sg

«Мы не можем мириться с чрезмерной волатильностью на валютном рынке, вызванной спекулятивными действиями. Мы следим за движением валют, осознавая необходимость срочных мер», — сказал Судзуки журналистам после участия во встрече финансовых лидеров «Большой семерки» в Вашингтоне.

Он отказался комментировать текущий уровень иены по отношению к доллару. Курс иены упал после того, несмотря на то, что Япония в сентябре произвела валютную интервенцию, чтобы поддержать ее.

«Дело не в том, что у нас есть конкретный целевой уровень [доллар/иена]. Вместо этого мы смотрим на волатильность», — сказал Судзуки.

Его замечания прозвучали после того, как в Токио пресс-секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что Япония готова принять соответствующие меры против чрезмерной волатильности на валютных рынках.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс японской валюты обновил 24-летний минимум