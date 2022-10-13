Москва, 13 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Законопроект об участии в боевых действиях осужденных лиц разработали члены Совфеда, среди которых сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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Предусматривается, что в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта некоторые категории осужденных могут получить отсрочки исполнения наказания на период направления их для участия в боевых действиях.

При этом у них будет возможность совсем освободиться от наказания, в том случае, если «они проявят мужество и героизм на военной службе», пишет ТАСС.

В Совфеде предлагают установить ограничения для осужденных. Принять участие в специальной военной операции не смогут осужденные за призывы или участие в массовых беспорядках, за нарушения правил при проведении митингов, за публичные действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, за пропаганду нацистской символики или призывы к санкциям против России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Ковитиди предложила обновить критерии годности к военной службе. По ее мнению, следует сократить перечень заболеваний, при которых призывник признаётся негодным к службе.

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