Астана, 13 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Почти все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. Об этом сообщил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Он рассказал, что в рамках ЕАЭС некоторые страны уже договорились оплачивать поставки российского газа только в рублях, а Казахстан пока думает над этим.

«Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ», — считает Кожошев.