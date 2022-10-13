Министр ЕЭК Кожошев: страны ЕАЭС договариваются об оплате газа в рублях
Астана, 13 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Почти все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. Об этом сообщил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Рубль
Он рассказал, что в рамках ЕАЭС некоторые страны уже договорились оплачивать поставки российского газа только в рублях, а Казахстан пока думает над этим.
«Российский рубль будет укрепляться, поскольку будут усиливаться взаиморасчеты в нацвалютах по всем направлениям стран, куда поставляется российское сырье, газ», — считает Кожошев.