Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM В Бурятии идёт «сокращенный донабор» по частичной мобилизации. Критерии призыва те же самые, рассказал глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных в Бурятии Правительство Бурятии

По его словам, региональные власти контролируют работу военкоматов, «чтобы не было прежних ошибок».

«С учётом небольшого донабора и имеющегося опыта надеюсь на более качественную работу военкоматов», — написал он в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель военкома Бурятии, полковник Игорь Кубильник опроверг слухи о возможных второй и последующих волнах мобилизации. По его словам, в настоящее время идёт плановая работа.

«В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было 2 недели назад. Достаточно работы военкоматов», — отметил он.

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