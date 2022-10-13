Улан-Удэ, 13 октября 2022, 08:19 — REGNUM В Бурятии идёт «сокращенный донабор» по частичной мобилизации. Критерии призыва те же самые, рассказал глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, региональные власти контролируют работу военкоматов, «чтобы не было прежних ошибок».
«С учётом небольшого донабора и имеющегося опыта надеюсь на более качественную работу военкоматов», — написал он в своём телеграмм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель военкома Бурятии, полковник Игорь Кубильник опроверг слухи о возможных второй и последующих волнах мобилизации. По его словам, в настоящее время идёт плановая работа.
«В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было 2 недели назад. Достаточно работы военкоматов», — отметил он.
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