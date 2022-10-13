Киев, 13 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Под Винницей вечером 12 октября разбился истребитель ВСУ, сообщило командование воздушных сил киевского режима.

Alan Wilson МиГ-29

«Двенадцатого октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что Киев решил применить против иранских дронов-камикадзе «Шахид-136» («Герань-2») под Винницей МиГ-29. Киевский режим поднял в небо истребитель, но маневр не удался.