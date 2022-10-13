Калуга, 13 октября 2022, 08:26 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша внёс в Законодательное собрание региона инициативу о повышении размера субсидий на социальную газификацию до 100 000 рублей. Об этом глава области сообщил 13 октября в социальных сетях.
Ранее, ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин в рамках «Российской энергетической неделе-2022» поручил правительству контролировать поддержку оказания финансовой помощи жителям на газификацию в регионах.
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