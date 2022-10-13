Екатеринбург, 13 октября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на дороге Красноуфимск — Арти — Касли». Машина «ГАЗ Луиндор» выезжала со второстепенной дороги на главную и врезалась в «КамАЗ М1945», с полуприцепом «Тонар 97 861».

Пострадали пассажиры — три женщины и мужчина. Их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ Луиндор» не предоставил грузовику преимущества в движении. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства инцидента.