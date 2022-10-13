Чебоксары, , 08:14 — REGNUM Льготные ставки по сельской ипотеке получат в Республике Чувашия призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, контрактники и добровольцы, а также члены их семей. Об этом 12 октября сообщил глава региона Олег Николаев в своём телеграм-канале.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«Жителям Чувашии, призванным на военную службу по мобилизации, а также членам их семей ставку по сельской ипотеке планируется снизить до 0,1%», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Николаев указал, что также такой минимальный процент по сельской ипотеке будет действовать для заключивших контракт на службу в ВС России и принимающих участие в спецоперации, и для лиц, которые проходят военную службу в батальоне связи «Атал», а также для членов семей указанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получат семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Калужской области.