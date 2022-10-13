Улан-Удэ, 13 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов увидел перспективные возможности для республики при строительстве нового газопровода в Китай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Газопровод

12 октября он принял участие в работе Российской энергетической недели в Москве. На пленарном заседании президента России Владимир Путин отметил «много важных решений в части энергетики и газификации».

«Нас они пока к сожалению не сильно касаются, т. к. республика не газифицирована. Но президент сказал о строительстве газопровода в Китай через Монголию «Союз-Восток». А это уже перспективы и для Бурятии, т. к. труба пройдет по территории нашей республики», — написал Цыденов в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Государственной думы РФ Шолбан Кара-оол заявил, что «восточный разворот» России должен сработать лучше контрсанкций. А важнейшим звеном в этом направлении должны стать регионы Енисейской Сибири.