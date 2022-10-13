Москва, 13 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 42 субъектах проводятся мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), позволяющих решать вопросы обеспечения безопасности движения, комфортного следования грузов и пассажиров.

Минстрой Забайкалья Новая проекционная «зебра» заработала в Чите на улице Баргузинской

Так, в Свердловской области развивается система метеомониторинга. По информации пресс-службы правительства региона, речь идет об установке метеопостов, оснащённых информационными табло, на котором будет отображаться информация о погодных условиях и состоянии дорожного покрытия.

В настоящий момент на автодорогах области работает 50 таких специальных комплексов, оснащённых датчиками и видеокамерами. Оборудование в режиме реального времени определяют погоду, интенсивность осадков, состояние проезжей части, коэффициент сцепления, температуру покрытия.

Вся информация поступает к специалистам управления дорог Свердловской области. Они принимают решение о проведении профилактических работ против образования наледи и снежного наката, о заблаговременном формировании механизированных бригад для очистки дорог. Это помогает эффективнее организовать работы по содержанию дорог, снизить затраты на зимнее содержание, сократить применение противогололедных материалов.

В настоящий момент в регионе строят еще три метеопоста, оснащенных информационными табло: два — в Екатеринбургской агломерации, один — в Нижнетагильской.

Кроме того, в рамках развития ИТС растет количество детекторов транспорта — они позволяют получить статистику о транспортных потоках легкового, грузового и пассажирского транспорта, оценить уровень транзитного трафика. К концу 2022 года количество детекторов будет увеличено до 31: их устроят на развязках дорог «Екатеринбург — аэропорт «Кольцово», «Екатеринбург — Полевской», на подъездных путях к Нижнему Тагилу.

В Архангельской области на бахе ГБУ «Архтелецентр» установлено программное обеспечение, способное анализировать изображение, передаваемое с видеокамер, распознавать и фиксировать марку и модель автомобилей, их цвет и регистрационные знаки, а также направление движения.

«Новая система видеоаналитики предусматривает установку камер на десяти перекрестках города. Каждая сможет распознавать посторонние предметы на проезжей части, фиксировать ДТП и направлять данные в оперативные службы. Кроме того, общее программное обеспечение способно анализировать изображения с камер и определять марку, модель и другие данные автомобилей. Сейчас ПО уже установлено на базе Архтелецентра, идут работы по монтажу камер», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Телеграм-канал В Архангельске внедряют интеллектуальную транспортную систему

До конца 2022 года системой будет оборудовано десять наиболее загруженных перекрестков: улицы Гагарина и проспекта Советских Космонавтов, улицы Гагарина и проспекта Обводный канал, улиц Тимме и Воскресенской, Тимме и 23-й Гвардейской Дивизии, проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской, проспекта Обводный канал и улицы Садовой, Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, проспекта Обводный канал и улицы Урицкого, проспекта Ломоносова и улицы Урицкого, Троицкого проспекта и улицы Гайдара.

В Чите запустили еще пять проекционных пешеходных переходов (на Ленинградской у гимназии №21 и на перекрестке с Чайковского; на Токмакова возле детского сада №88; на перекрестках Красноармейской с Подгорбунского и Костюшко-Григоровича). Пешеходы на таких переходах становятся более заметными для водителей как в темное время суток, так и в неблагоприятных погодных условиях.

«Для установки выбирали наиболее оживленные участки улиц, которые в этом году ремонтируют по нацпроекту, с интенсивным пешеходным трафиком. Особенно там, где чаще всего ходят дети», — пояснил и. о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

По словам заместителя начальника управления интеллектуальных транспортных систем РОСДОРНИИМихаила Белова, внедрение интеграционной платформы во всех российских регионах обеспечит взаимосвязанное функционирование «умных» подсистем дорожной сети городских агломераций, тем самым повысив пропускную способность транспортной сети и безопасность дорожного движения.

«Необходимо добиться «бесшовности» процесса, взаимоувязанной работы «умных» сервисов для комфортного, а главное, безопасного перемещения автомобилей в пределах населенных пунктов и между регионами. Интеллектуальные технологии должны, прежде всего, улучшить логистику и сократить время в пути для пассажирского и грузового транспорта», — уточнил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.