Дмитров , Московская область, , 08:11 — REGNUM На трассе в Подмосковье в результате столкновения легкового автомобиля Peugeot и грузовика вспыхнул пожар, погибли четыре человека. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла примерно в 03:30 на первом километре автодороги Москва — Дмитров — Дубна. По предварительной информации, автомобиль Peugeot столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», двигавшемся в том же направлении. После столкновения легковой автомобиль загорелся, четыре находившихся в нём человека погибли.

Полиция устанавливает личности погибших, причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Окуловском районе Новгородской области два человека погибли, съехав на иномарке в кювет на автомобильной дороге А-122.

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