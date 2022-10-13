Челябинск, 13 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Челябинской области за сентябрь цены упали на 69 продуктов питания. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Лук

Сильнее всего подешевел репчатый лук. Цена на него упала на 42,6% и достигла 23,34 рубля за килограмм. Также дешевле стали морковь, картофель, виноград и столовая свёкла.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольствие дешевеет в Челябинской области несколько месяцев подряд. В основном это касается сезонных овощей и фруктов.