Москва, 13 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о более жестком ответе на теракты киевского режима и об уничтожении террористов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а те, кто окажет сопротивление, — уничтожены.

Вместе с тем российскими войсками нанесены удары по более чем 70 энергетическим объектам, режим потерял более 50% генерирующих мощностей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава киевского режима встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, а с террористами не договариваются.