Москва, 13 октября 2022, 08:10 — REGNUM Государства, не входящие в Североатлантический альянс, не являются нормальными для Владимира Зеленского. Такой вывод сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав интервью главы киевского режима BBC.
В беседе с журналистами Зеленский, в частности, заявил, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться».
Она считает, что Зеленский даже не замечает подсознательного превосходства над теми, кто отличается от «белого человека».