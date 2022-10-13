Москва, 13 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Государства, не входящие в Североатлантический альянс, не являются нормальными для Владимира Зеленского. Такой вывод сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав интервью главы киевского режима BBC.

Mid.ru Мария Захарова

В беседе с журналистами Зеленский, в частности, заявил, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться».

«Вот это и есть неонацисткая логика — он не считает за «нормальных» не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет» , — написала Захарова в личном телеграм-канале.

Она считает, что Зеленский даже не замечает подсознательного превосходства над теми, кто отличается от «белого человека».