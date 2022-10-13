Захарова заметила в интервью Зеленского неонацистскую логику
Москва, 13 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Государства, не входящие в Североатлантический альянс, не являются нормальными для Владимира Зеленского. Такой вывод сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав интервью главы киевского режима BBC.
Mid.ru
Мария Захарова
В беседе с журналистами Зеленский, в частности, заявил, что «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться».
«Вот это и есть неонацисткая логика — он не считает за «нормальных» не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет», — написала Захарова в личном телеграм-канале.
Она считает, что Зеленский даже не замечает подсознательного превосходства над теми, кто отличается от «белого человека».