Лос-Анджелес, США, , 08:09 — REGNUM Брендан Фрейзер заявил, что он готов сняться в новом фильме франшизы «Мумия». Об этом 13 октября сообщает портал Deadline.

Саркофаг Цитата из к/ф «Мумия». реж Алекс Куртцман. 2017. США

Отвечая на вопрос журналистов о возможном возвращении к роли Рика О’Коннелла, Фрейзер сказал, что не может сказать, будет ли иметь успех у зрителей новая картина серии. При этом он отметил, что готов принять соответствующее предложение, если появятся интересные идеи.

Актёр также прокомментировал кассовый провал перезагрузки «Мумии» 2017 года, он, в частности, обратил внимание, что в ней не было комического элемента, который присутствовал в оригинальных картинах. «Именно этого не хватало в том воплощении. Оно было слишком прямолинейным фильмом ужасов. «Мумия» должна быть захватывающим приключением, но не ужасающим и пугающим», — заявил Фрейзер.

Напомним, третий и последний фильм франшизы «Мумия: Гробница императора драконов», в котором снялся Брендан Фрейзер, вышел на экраны в 2008 году. Роль исследователя Рика О’Коннелла в этой серии картин принесла актёру всемирную известность.

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