Анкара, 13 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Ближний Восток не сможет спасти европейские страны от холодной зимы поставками своего газа, несмотря на просьбы Брюсселя, пишут обозреватели Мустафа Далаа, Мухаммед Семиз, Халиме Афра Аксой в статье для агентства Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

В публикации отмечается, что ближневосточные государства, кроме Катара, в последнее время сами страдают от недостатка голубого топлива из-за роста внутренних потребностей. Из-за этого они вынуждены закупать газ из-за рубежа.

Кроме того, Евросоюз не должен рассчитывать на катарский газ, поскольку газовый экспорт этой страны идет в основном в Азию. Так, 90% голубого топлива Катара потребляют вместе Индия, Пакистан, Китай и Южная Корея. Доха может лишь незначительно увеличить экспорт в ЕС, который в настоящее время потребляет 60 тысяч кубометров катарского газа в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что США могут частично заместить российский газ в ЕС своим, но будут не в состоянии спасти европейские страны от энергетического кризиса.