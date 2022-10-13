Ереван, , 08:07 — REGNUM Сотрудники генеральной прокуратуры Армении изучили обнародованные ФСБ России материалы по теракту на Крымском мосту. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

«Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о возможном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственный департамент Службы национальной безопасности Республики Армения с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что генпрокуратура будет последовательна при раскрытии дополнительной информации.

Напомним, что в ФСБ РФ сообщили о причастности к теракту на Крымском мосту в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна. Также, по версии следствия, груз со спрятанной в нём взрывчаткой растаможили в Армении.

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