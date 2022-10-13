Калуга, 13 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получат семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Калужской области. Об этом 13 октября сообщил губернатор региона Владимир Шапша в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Принял решение о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей для всех мобилизованных жителей Калужской области», — написал он в своём сообщении.

Также Шапша указал, что соответствующий закон планируется принять на сессии законодательного собрания области 20 октября, и добавил, что после принятия этого закона каждый мобилизованный житель региона получит такую выплату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей получат семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Сахалинской области.