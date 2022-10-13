Киев, 13 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Не менее трёх взрывов прогремело под Киевом утром 13 октября. Об этом пишут киевские СМИ.

geralt Взрыв

Журналисты ссылаются на информацию властей, а также на данные, полученные от очевидцев. Жители рассказали, что утром в Киевской области прогремели новые взрывы общим количеством не менее трёх.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о повреждении критической инфраструктуры под Киевом в результате ударов.