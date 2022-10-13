Томск, , 08:01 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства местной жительницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

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Тело 63-летней женщины было найдено вечером 9 октября в квартире жилого дома. По подозрению в совершении преступления задержан проживавший вместе с ней 58-летний брат убитой.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей не менее 25 ударов ножом по телу», — отметили в управлении.

После задержания мужчина полностью признал свою вину. К настоящему времени подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томской области перед судом предстал 61-летний местный житель по обвинению в убийстве сына. В июне 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс 40-летнему сыну множественные удары ножом.

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