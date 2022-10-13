Москва, 13 октября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Тема сотрудничества в энергетической сфере между Россией и Африкой станет ключевой на саммите в 2023 году. Об этом 13 октября сообщил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – Африка

Озеров уточнил, что особую заинтересованность у стран Африки вызывает тема сотрудничества с Россией в области энергетики. Кроме того, у России хорошие компетенции и возможности в области добычи и переработки полезных ископаемых, российская сторона производит своё оборудование и может подготавливать специалистов в данной сфере.

В частности, дипломат указал, что Россия может строить малые, средние и крупные нефтеперерабатывающие заводы. Озеров уточнил, что данный вопрос необходимо обсуждать, равно как и создание условий для российских инвестиций в африканском регионе.

Напомним, первый саммит Россия — Африка состоялся в 2019 году в Сочи. В нём приняли участие большинство стран африканского континента. Второй саммит запланирован на лето 2023 года.