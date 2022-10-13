Уфа, , 08:29 — REGNUM Законопроект об обязательной маркировке животных в Башкирии намерены рассмотреть депутаты государственного собрания республики. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Коровы Фото Алексея Гусева

Сообщается, что депутаты намерены внести изменения в закон Башкирии о ветеринарии.

Отмечается, что документ определяет порядок учета и маркирования сельскохозяйственных животных в регионе.

«Устанавливается, что маркирование животных будут осуществлять их владельцы — самостоятельно или с привлечением иных лиц. Вся информация будет отражаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

По его словам, целью учета животных является эпизоотическое благополучие региона.

«В случае возникновения вспышки заболевания, в том числе инфекции, общей для животных и человека, ветеринарная служба, располагая обширной базой данных, сможет оперативно выявлять источники заражения и принимать адекватные ситуации меры», — пояснил он.

Толкачев отметил, что система маркирования и учета сельскохозяйственных животных поможет специалистам эффективнее купировать вспышки опасных инфекций, а значит повысить продовольственную безопасность.

Сообщается, что законопроект также устанавливает порядок определения зоосанитарного статуса объектов, уточняет порядок выплаты компенсации собственникам животных в ходе их изъятия при ликвидации очагов особо опасных болезней.