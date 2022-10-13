Астана, , 07:59 — REGNUM Большая часть стран ЕАЭС перешла на оплату газа в российских рублях, заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев в ходе саммита в Астане.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«По взаиморасчётам по газу в рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях, с этим согласна Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан», — заявил он.

Кожошев добавил, что пока Казахстан не решился на оплату энергоресурсов в национальных валютах. Тем не менее он выразил уверенность, что торговля между странами ЕЭАС будет набирать обороты, а российский рубль — укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит переходить на расчеты в национальных валютах при торговле энергоресурсами. Он отметил, что Москва и Пекин уже рассчитываются в рублях и юанях за поставки российского природного газа.