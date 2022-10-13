Южно-Сахалинск, 13 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей получат семьи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Сахалинской области. Об этом 13 октября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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«Семьи мобилизованных сахалинцев и курильчан начнут получать единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей уже на этой неделе. Мы надеемся, что эти деньги помогут родным и близким в бытовых и других вопросах до возвращения домой защитников нашей Родины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что власти Сахалинской области продолжат оказывать поддержку семьям мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Алтай за семьёй каждого мобилизованного, добровольца или контрактника закрепят социального работника.