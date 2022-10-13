Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM Сахалин стал первым в России регионом, где заработала климатическая программа, которая должна снизить техногенную нагрузку на экологию островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В рамках программы проводят газификацию Сахалина, внедряют меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности, переводу транспорта на экологически чистые виды топлива, развитию возобновляемой энергетики. А с 1 сентября в области проводят эксперимент по достижению углеродной нейтральности и пытаются максимально сократить выбросы парниковых газов.

«Путь к сокращению углеродного следа — это путь к энергосбережению. Для нас, как островного региона, последствия изменения климата несут серьезный риск, и мы острее, чем многие другие, ощущаем необходимость принятия мер по сохранению уникальной природы островов», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на международном форуме «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада используют экологическую проблематику в своих узкокорыстных интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».