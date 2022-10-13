Хабаровск, 13 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Хабаровчане искренне поддерживают и переживают за участников спецоперации. От имени жителей края, коллег и студентов председатель Общественной палаты Хабаровска, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын передал слова благодарности.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Мы благодарны нашим воинам. Вы приняли единственно верное решение — защищать мирных жителей от неонацистов. Это поступок настоящих мужчин. Желаем мужества, удачи и сил для выполнения поставленных задач, желаем вернуться домой невредимыми и обязательно с победой!» — сказал Сергей Галицын.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим давно использует террористические методы.