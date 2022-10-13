Бахмут, ДНР, , 07:55 — REGNUM Киевские войска совершили обстрел города Артёмовск Донецкой Народной Республики. Об этом 13 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Сотрудники представительства зафиксировали обстрел города Артёмовск с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущена одна ракета.

В результате атаки погиб мирный житель 1955 года рождения, разрушено два и повреждено пять жилых домов.